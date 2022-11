Após ser comprado por Elon Musk, Twitter iniciará plano de demissões nesta sexta-feira

Empresa deve se despedir de metade dos seus cerca de 7,5 mil empregados.

Brendan Smialowski/AFP - 09/03/2020 Elon Musk é considerado o homem mais rico do mundo



“Começaremos o difícil processo de reduzir nosso quadro global nesta sexta-feira”, disse o Twitter a seus funcionários nesta quinta-feira, 3, em um e-mail. A mensagem confirmou relatos de que há um plano de demissões em massa na rede social desde que foi comprada pelo bilionário Elon Musk. A mensagem dizia que todos os funcionários receberão notícias nesta sexta pela manhã, quando forem abertos os escritórios na Califórnia, mas não especificava quantos serão afetados. De acordo com o Washington Post, a empresa vai despedir metade dos seus cerca de 7.500 empregados. “Reconhecemos que algumas pessoas que fizeram contribuições significativas para o Twitter serão afetadas, mas essa ação infelizmente é necessária para garantir o sucesso da empresa no futuro”, informou a empresa a seus funcionários.Chefe da Tesla e da SpaceX, Musk comprou o Twitter por US$ 44 bilhões e assumiu o controle da empresa na última quinta-feira, após seis meses de reviravoltas nas negociações.

Vários engenheiros relataram ter que dormir em suas estações de trabalho algumas noites. O magnata chamou engenheiros da Tesla na última sexta-feira para supervisionar o trabalho dos funcionários do Twitter.”O processo de demissão em andamento é uma farsa e uma desgraça. Os lacaios da Tesla tomam decisões sobre pessoas sobre as quais nada sabem. É completamente absurdo”, escreveu Taylor Leese, diretor de uma equipe de engenheiros que afirma ter sido demitido.

*Com informações da AFP