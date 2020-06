Após surto em mercado de Pequim, China registra 57 novos casos de covid-19

EFE/EPA/ROMAN PILIPEY Esses números representam o maior aumento no país nos últimos dois meses



A Comissão Nacional de Saúde da China relatou, neste domingo (14), 57 novos casos de covid-19 detectados no sábado (13). Cerca de 19 deles vieram do exterior e 38 locais, dos quais 36 foram registrados em Pequim, após o surto registrado no principal mercado da capital.

Esses números representam o maior aumento no país nos últimos dois meses. Em Pequim, é o maior aumento diário de casos desde que os dados foram publicados.

A cidade anunciou no sábado seis novos casos registrados na sexta (12), depois que um surto do vírus foi detectado no grande mercado atacadista de Xinfadi. Ele e mais cinco mercados foram fechados na capital chinesa.

Dos 19 casos importados, 17 foram detectados na província de Guangzhou, um em Xangai e um em Chongqing. As outras duas infecções em nível local, além das 36 na capital, ocorreram na província de Liaoning, onde ontem foi anunciada uma infecção relacionada aos casos em Pequim.

O número total de casos confirmados que permanecem ativos na China é de 129 — um deles grave — entre os 83.132 contágios registrados desde o início da pandemia, que causou 4.634 mortes.

*Com informações da EFE