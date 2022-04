Após Twitter, Elon Musk faz piada sobre comprar a Coca-Cola ‘para colocar a cocaína de volta’

Brincadeira foi feita pelo bilionário dois dias depois de confirmar a compra do Twitter por US$ 44 bilhões

Frederic J. BROWN / AFP Musk fez piada com uma possível compra da empresa de bebidas



Dois dias depois de anunciar a compra do Twitter por US$ 44 bilhões, o bilionário Elon Musk utilizou seu perfil na plataforma para fazer uma piadas sobre a aquisição da Coca-Cola. Em um tuite feito na noite de quarta, Musk disse que, se comprasse a marca de refrigerante, iria trazer a cocaína de volta à receita da bebida. “Vou comprar a Coca-Cola da próxima vez para colocar cocaína de volta nela”, escreveu Musk. No momento, a publicação tem mais de 3,5 milhões de curtidas e quase 700 mil compartilhamentos. A Coca-Cola eliminou a cocaína de sua bebida em 1903, substituindo a droga por cafeína e folhas de coca como aromatizantes.