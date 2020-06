Após vários dias de queda, Argentina registra recorde de casos da covid-19

EFE/Juan Ignacio Roncoroni Casos de coronavírus nas periferias preocupa governo da Argentina



Após dez dias seguidos registrando queda no número de novos casos de coronavírus, a Argentina quebrou o recorde diário nacional com mais de 904 infectados, o que elevou o total de diagnosticados no país para 18.319.

O Ministério da Saúde também informou 13 mortes por covid-19 nas últimas 23 horas. Com isso, já são 569 vítimas do vírus no país.

Buenos Aires registrou 371 das novas infecções, enquanto outras cidades da província contabilizaram 488.

Há algumas semanas, as comunidades têm sido um dos pontos críticos no combate à doença, e o governo tem concentrado seus esforços nesses espaços, enquanto considera uma próxima extensão da quarentena, prevista para acabar no próximo domingo.

Do total de casos na Argentina, 5,3% foram importados, 42,9% são contatos próximos de pessoas infectadas anteriormente, 36% são de circulação comunitária e 15,8% ainda estão sob investigação da vigilância epidemiológica.

* Com EFE