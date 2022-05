Após visita à Coreia do Sul, Joe Biden viaja ao Japão

Mandatário norte-americano se reuniu com líder sul-coreano para falar sobre a ameaça de Kim Jon Un à região

Reprodução/Instagram/joebiden Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ressaltou a importância da cooperação dos governos norte-americano e francês



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viajará neste domingo, 22, para o Japão. Esta será a segunda etapa de uma viagem do mandatário americano aos aliados na Ásia. Biden deixará a Coreia do Sul, onde esteve com o presidente Yoon Suk-yeol e discutiu a expansão dos exercícios militares para contar as investidas de Kim Jong Un. O americano também se encontrou com militares sul-coreanos e disse ser capaz de “refletir a verdadeira natureza integrada” da aliança militar e econômica das duas nações. Biden e Yoon também ampliaram uma oferta de ajuda ao governo da Coreia do Norte, que recentemente anunciou estar no meio de um surto de covid-19, uma rara admissão de problemas domésticos. No Japão, Biden deverá se reunir com o primeiro-ministro Fumio Kishida e o imperador Naruhito na segunda-feira, 23, um dia antes da cúpula da aliança Quad, composta por líderes da Austrália, Índia, Japão e Estados Unidos.

*Com informações da AFP