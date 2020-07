Coração anatômico, gato preto e mais: Apple divulga novos emojis para o iPhone em 2020

Entre as novidades estão representações mais detalhadas de insetos e a bandeira transgênero

A Apple divulgou na última quinta-feira (16) uma prévia dos 65 novos emojis que serão inseridos no sistema do iPhone e do iPad em 2020, provavelmente em outubro, na atualização de sistema. Entre eles estão o rosto sorridente com lágrima, gato preto, mamute, castor, azeitona, fondue e a bandeira transgênero. Nesta sexta-feira (17) é celebrado o Dia do Emoji.

A lista completa das novas imagens foi aprovada pelo Unicode Consortium em janeiro e deve aparecer em alguma atualização do iOS 14 ainda neste ano. Elas foram escolhidas previamente em votação ao longo de 2019. Mais uma vez rica nos detalhes, a Apple trouxe versões anatômicas de órgãos como coração e pulmão e insetos como barata e besouro.

Seguindo o padrão das versões anteriores, algumas culturas regionais foram representadas na nova atualização: é o caso da piñata mexicana, as bonecas russas (matryoshka) e um símbolo com a mão típico dos italianos. A diversidade de gêneros também ganhou novas imagens: além da bandeira transgênero, foram incluídas variedades de casamento — com um homem de véu e grinalda e uma mulher de smoking.

Confira a lista completa: Rosto sorridente com lágrima, rosto disfarçado, dedos juntos, coração anatômico, pulmões, ninja, homem de smoking, mulher de smoking, homem com véu e grinalda, mulher com véu e grinalda, mulher dando mamadeira para bebê, homem dando mamadeira para bebê, pessoa com gorro de papai noel, pessoas se abraçando, gato preto, bisão, mamute, castor, urso polar, dodo, pena, foca, besouro, barata, mosca, larva, vaso com planta, mertilo, azeitona, pimentão, pão sírio, tamal, fondue, bule de chá, pedra, madeira, pickup, patins, varinha mágica, piñata, matryoshka (boneca russa), agulha de costura, nó, chinelo, capacete militar, acordeon, tambor longo, moeda, cabana, bumerang, serrote, chave de fenda, gancho, escada, elevador, espelho, janela, desentupidor, ratoeira, balde, escova de dente, lápide, placa, símbolo de transgênero e bandeira transgênero.