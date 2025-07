Arábia Saudita, Catar e Kuwait elogiam a França por reconhecer Estado Palestino

Decisão do presidente Emmanuel Macron torna o país a primeira grande potência ocidental a reconhecer a Palestina; mais de 140 nações reconhecem o estado independente, entre eles o Brasil

EFE/EPA/HOW HWEE YOUNG O presidente da França, Emmanuel Macron



Arábia Saudita, Catar e Kuwait elogiaram nesta sexta-feira (25) o anúncio do presidente Emmanuel Macron de que a França reconhecerá o Estado da Palestina e instaram outros países a seguirem o exemplo. “O reino elogia esta decisão histórica, que reafirma o consenso da comunidade internacional sobre o direito do povo palestino à autodeterminação e ao estabelecimento de um Estado independente dentro das fronteiras de 1967”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores saudita em um comunicado.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O reino, rico em petróleo, incentivou outros países a tomarem uma iniciativa semelhante. Incluindo a França, que formalizará o processo em setembro, pelo menos 142 dos 193 Estados-membros da ONU reconhecem a Palestina como Estado. A maioria dos países latino-americanos, com exceção do Panamá, já reconhece um Estado palestino, assim como a Espanha, que o fez no ano passado, e potências como China, Rússia e Turquia.

*Com informações da AFP