Argentina confirma primeiro caso de coronavírus

EFE/EPA/ROMAN PILIPEY Com esse, são quatro casos confirmados na América do Sul: dois no Brasil, um no Equador e um na Argentina



Nesta terça-feira (3), as autoridades sanitárias confirmaram o primeiro caso de coronavírus na Argentina. Segundo o veículo Clarín, trata-se de um homem que viajou para a Itália e Espanha. Ele está internado em uma clínica no país.

O ministro da Saúde, Ginés González, fará uma coletiva de imprensa às 15h.

Com esse, são quatro casos confirmados na América do Sul: dois no Brasil, um no Equador e um na Argentina.

O último boletim divulgado pela Comissão Nacional de Saúde da China informou que o país asiático registrou 125 novos casos de coronavírus e 31 novas mortes. Com isso, o total de pessoas infectadas pela doença na China continental chegou a 80.151 e o número de óbitos subiu para 2.943.