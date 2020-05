Argentina estende bloqueio total até junho e endurece medidas

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Argentina resolveu estender período de "lockdown" após aumento de casos



O governo da Argentina resolveu prorrogar o bloqueio total – o ‘lockdown’- até o dia 7 de junho, além de endurecer as medidas restritivas no país a fim de conter o avanço de casos do novo coronavírus.

O anúncio, que foi feito na noite de sábado (23), veio após um salto de contágios nos últimos dias. De acordo com o presidente Alberto Fernández, o tráfego entre a capital e a província de Buenos Aires terá controle reforçado.

Anteriormente, estava previsto que a quarentena – em vigor desde 20 de março – seria encerrada neste domingo (24). Vale destacar, porém, que algumas regiões do país já relaxaram medidas. Os voos comerciais estão proibidos até o dia 1º de setembro.

No sábado, a Argentina registrou 704 novos casos. No total, são 11.353 infecções confirmadas.