Armeira do filme ‘Rust’ é condenada a 18 meses de prisão no Novo México

A armeira do filme “Rust”, produzido e estrelado por Alec Baldwin e em cuja gravação a diretora de fotografia foi morta após ser atingida por um disparo acidental, foi condenada nesta segunda-feira (15), a 18 meses de prisão pela justiça americana. O caso ocorreu em 2021, quando Hannah Gutierrez-Reed havia carregado o revólver com o qual o ator Baldwin ensaiava e em determinado momento, uma bala verdadeira acabou acertando a diretora de fotografia Halyna Hutchins, que foi acertada por uma bala de um Colt.45 e feriu o diretor Joel Souza com o mesmo projétil. As filmagens aconteciam em um rancho no estado americano do Novo México, sudoeste dos Estados Unidos. O julgamento se concentrou em como a bala foi parar no set, visto que é pernanentemente proibido pelas regras de segurança da indústria cinematográfica, usar balas reais.

Publicado por Tamyres Sbrile

*Com informações da AFP