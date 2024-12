Em hangares próximos a Damasco, foram encontrados milhões de comprimidos escondidos em caixas de eletricidade; droga se tornou a principal mercadoria exportada pelo país

A desestabilização do regime de Bashar al-Assad resultou na exposição de milhões de comprimidos de captagon, uma substância que transformou a Síria em um verdadeiro narcoestado. Este estimulante, que pertence à família das anfetaminas, tomou conta do mercado negro no Oriente Médio e está ligado a Maher al-Assad, irmão do presidente, que é visto como um dos principais líderes do tráfico, em uma indústria que movimenta cerca de US$ 10 bilhões. Recentemente, autoridades descobriram fábricas de captagon na cidade de Douma, localizada na região de Ghouta Oriental. O deputado Amer Jiti, que tem vínculos com Maher, foi sancionado por Estados Unidos e Reino Unido por sua participação na facilitação da produção e do comércio dessa droga.

Em hangares próximos a Damasco, foram encontrados milhões de comprimidos escondidos em caixas de eletricidade. O captagon se tornou a principal mercadoria exportada pela Síria, que, após 14 anos de conflito, se tornou um paria no cenário internacional, com um saldo trágico de mais de meio milhão de mortos. Além de ser uma fonte de renda, o tráfico de captagon também se transformou em uma ferramenta de pressão diplomática para Assad, especialmente em relação a países do Golfo, como a Arábia Saudita, que se destaca como o maior consumidor da droga. Apesar da queda do regime, a produção de captagon não diminuiu, e combatentes do grupo HTS incineraram milhares de comprimidos encontrados em instalações militares.

A coalizão rebelde está determinada a acabar com a produção e a exportação de captagon, mesmo diante da alta lucratividade que essa atividade proporciona. A luta contra essa indústria de drogas se intensifica, refletindo a complexidade da situação na Síria e os desafios enfrentados por aqueles que buscam restaurar a ordem no país.

