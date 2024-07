Às vésperas das eleições no Reino Unido, Partido Trabalhista lidera pesquisas com 39% das intenções de votos

Sondagem projeta que os trabalhistas conquistarão 431 assentos, um crescimento de 229 em relação ao pleito anterior, de 2019

Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (3) aponta que o Partido Trabalhista, liderado por Keir Starmer, vencerá as eleições do Reino Unido, marcada para esta quinta-feira (4). Os resultados mostram os trabalhistas com 39% das intenções de voto, bem à frente dos conservadores, que somam 22%. A sondagem projeta que os trabalhistas conquistarão 431 assentos, um crescimento de 229 em relação ao pleito anterior, de 2019. Por outro lado, os conservadores teriam uma redução de 263 cadeiras, a 102. Segundo o levantamento, os partidos seriam seguidos pelo Liberal-Democrata (72), o Partido Nacionalista Escocês (18), o Reforma (3), o Plaid (3) e o Verde (2). Para governar com maioria absoluta, um partido precisa conquistar pelo menos 326 assentos. Caso o resultado seja consolidado, os trabalhistas vão ter mais cadeiras do que em 1997, quando era liderado por Tony Blair. Mais de 45 milhões de cidadãos de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, as quatro nações que formam o Reino Unido, estão sendo convocados às urnas para votar na composição da Câmara dos Comuns, com 650 assentos.

