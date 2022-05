Assessor de Zelensky rebate declaração de Lula sobre guerra na Ucrânia

Petista afirmou que o presidente ucraniano é tão responsável pelo conflito quanto Putin; Mykhailo Podolyak fala em ‘distorção da verdade’

Yasin AKGUL / AFP Mykhailo Podolyak é assessor e conselheiro da presidência ucraniana



O assessor da presidência da Ucrânia Mykhailo Podolyak respondeu nesta quinta-feira, 5, as declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a guerra no país. “O ex-presidente brasileiro Lula da Silva fala sobre a culpa da Ucrânia ou do Ocidente na guerra. São tentativas russas de distorcer a verdade. É simples: a Rússia atacou traiçoeiramente a Ucrânia, a guerra é apenas no território da Ucrânia, a Rússia mata massivamente civis. Guerra clássica de destruição e ocupação”, escreveu no Twitter.

Em entrevista à revista americana Time, o petista disse que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é tão responsável pelo conflito quanto o presidente russo, Vladimir Putin. “Se ele não quisesse a guerra, ele teria negociado um pouco mais”, declarou Lula. “Parece que ele faz parte de um espetáculo. Ou seja, ele aparece na televisão de manhã, de tarde, de noite, aparece no parlamento inglês, no parlamento alemão, no parlamento francês como se estivesse fazendo uma campanha. Era preciso que ele estivesse mais preocupado com a mesa de negociação”, acrescentou. Após a declaração, a embaixada da Ucrânia no Brasil publicou uma nota e disse que planeja solicitar uma reunião com o ex-presidente.