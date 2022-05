Asteroide de aproximadamente 2 km de diâmetro vai passar perto da Terra nesta sexta

NASA estima que corpo celeste esteja viajando a uma velocidade de 76 km/h, mas informa que a pedra espacial não deve atingir o planeta

Pixabay/ Родион Журавлёв Asteroide vai passar a 4 milhões de km da Terra



Um asteroideo, denominado 7335 (1989 JA), de 1,8 km de quilômetro de diâmetro vai passar perto da Terra nesta sexta-feira, 27. De acordo com o Cento de Estudo de Objetos Próximos à Terra (CNEOS), da Nasa, o fenômeno deve acontecer entre o final da tarde e o começo da noite. Apesar dos especialistas terem o classificado como potencialmente perigoso, eles deixaram claro que o asteroide não deve atingir o planeta. O CNEOS estima que o corpo celeste esteja viajando a uma velocidade de 76km/h. Essa é a maior pedra espacial que se aproxima da Terra em dois séculos, de acordo com a Nasa, e vai passar a uma distância segura de 4 milhões de km, que representa 10 vezes a distância entre a Terra e a Lua. O fenômeno vai poder ser acompanhado ao vivo pelo site do Virtual Telescope Project.