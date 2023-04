Asteroide do tamanho de 90 elefantes vai passar próximo à Terra nesta quinta-feira

Objeto especial não representa risco para o planeta; nomeado de 2023 FM, ele foi descoberto em março e viaja a uma velocidade de 54 mil km/h

Pixabay/ Родион Журавлёв Asteroide vai passar a 4 milhões de km da Terra



Um asteroideo recém descoberto pela Nasa e que mede de 120 a 270 metros, equivalente a 90 elefantes, se aproximará da Terra nesta quinta-feira, 6. Ele vai passar a uma distância de 3 milhões de km, algo classificado pelos cientistas da agência espacial como próximo. O asteroide, que está viajando a uma velocidade de 54 mil km/h, não representa risco para o planeta. Nomeado de 2023 FM, ele foi descoberto em março. A primeira vez que foi visto foi no dia 16 de março e sua órbita elíptica foi determinada somente no último domingo. Esse não será o único asteroide que vai poder ser observado neste mês. No final de abril, o 2023 FN13, que se mexe a uma velocidade de 16,2 mil km/h, deve se aproximar do meteoro 2023 FM e passar a 1 milhão de km da superfície terrestre.