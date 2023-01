Asteroide do tamanho de um caminhão passará muito próximo à América do Sul nesta quinta

Essa é a menor distância já registrada, e sua proximidade com a Terra fará com que ele tenha sua órbita alterada; fenômeno ocorrerá por volta das 21h e não apresenta risco ao planeta

Reprodução/Site/The Virtual Telescope Project Asteroide passará a apenas 3.600 quilômetros da Terra



Um asteroide do tamanho de um caminhão passará rente à América do Sul nesta quinta-feira, 26. O episódio de hoje vai registrar uma das maiores aproximações já registradas, informou a agência espacial americana, Nasa, ressaltando que ele não representa nenhum perigo ao planeta. O asteroide 2023 BU, descoberto recentemente pelo astrônomo amador Gennadiy Borisov, passará sobre o extremo sul da América do Sul por volta das 21h27 (horário de Brasília), segundo a agência, e passará a apenas 3.600 quilômetros da Terra, uma distância mais próxima do que muitos satélites geoestacionários que orbitam o planeta. Entretanto, não há risco real de impacto com a superfície terrestre. Mesmo que uma colisão fosse considerada, o asteroide de 3,5 a 8,5 metros de largura se desintegraria em grande parte na atmosfera terrestre, resultando potencialmente em apenas alguns pequenos meteoritos.

O 2023 BU chegará tão perto da Terra que seu caminho ao redor do Sol será significativamente alterado. Anteriormente, o asteroide levava 359 dias para completar sua órbita ao redor do Sol e após essa passagem próxima à Terra, levará 425, disse a Nasa. O anúncio foi corroborado pelo sistema de avaliação de risco de impacto Scout da agência americana. “Apesar de poucas observações, ele (Borisov) foi capaz de prever que o asteroide chegará extremamente perto da Terra”, disse Davide Farnocchia, que ajudou a desenvolver o sistema Scout, acrescentando que a descoberta é “uma das mais próximas de um objeto à Terra já registradas”. Borisov, quem encontrou o primeiro cometa interestelar conhecido em 2019, fez a descoberta em um observatório na Crimeia, no último sábado, 21. A partir de seu feito há quatro anos, dezenas de avistamentos foram feitos em observatórios ao redor do mundo.

*Com informações da AFP