Astronautas da Starliner ‘presos’ no espaço enfrentam dificuldades na estação espacial

Dezenove astronautas estão atualmente em órbita terrestre, estabelecendo um novo marco na história da exploração espacial. Entre eles, Suni Williams e Butch Wilmore, da NASA, estão na Estação Espacial Internacional (ISS) após um voo de teste da Starliner, da Boeing, que enfrentou diversos problemas técnicos. A missão, que inicialmente estava programada para durar oito dias, agora se estenderá até o próximo ano. “Este é o meu lugar feliz”, disse Williams na sexta-feira (13) em coletiva de imprensa da estação espacial. “Amo estar aqui no espaço. É simplesmente divertido, sabe?”. Butch Wilmore comentou que não guarda ressentimentos em relação à NASA ou à Boeing. “Decepcionado?” disse Wilmore. “Absolutamente não. Nunca passou pela minha cabeça”, disse. A Starliner, que teve que retornar à Terra sem tripulação, enfrentou desafios como falhas de software e vazamentos de hélio. Williams e Wilmore estão programados para retornar em fevereiro a bordo de uma SpaceX Crew Dragon, totalizando cerca de oito meses em órbita.

Os astronautas revelaram que sentem saudades de suas famílias e de eventos que ocorrem na Terra. No entanto, eles não perderão a oportunidade de votar na eleição presidencial de novembro, uma vez que a NASA permite que seus astronautas exerçam o direito de voto mesmo estando no espaço. Essa possibilidade é um alívio para ambos, que desejam participar do processo democrático. Apesar dos desafios enfrentados, Williams e Wilmore estão se adaptando à nova realidade de uma missão prolongada. Eles mantêm uma atitude otimista, concentrando-se em suas responsabilidades e no trabalho que precisam realizar.

