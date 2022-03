Ataque à cidade próxima de Kiev deixa pelo menos 13 mortos

Cidade de Makariv fica localizada à 50 quilômetros da capital ucraniana; segundo autoridades, cinco pessoas foram resgatadas com vida dos escombros

DANIEL LEAL / AFP Cidades próximas a Kiev vêm sendo atacadas pelas tropas russas



Pelo menos 13 pessoas morreram após um novo bombardeio russo em território ucraniano. Segundo os serviços de emergência da Ucrânia, o novo ataque da Rússia atingiu uma padaria industrial na cidade de Makariv nesta segunda-feira, 7. As autoridades informaram, via Telegram, que aproximadamente 30 pessoas estavam no perímetro da padaria no momento em que o local foi atingido pelos bombardeios. À AFP, uma porta-voz confirmou as 13 mortes. Os serviços de emergência também resgataram cinco pessoas que estavam presas nos escombros da fábrica. Ainda não foram divulgadas novas informações sobre o ataque. A cidade de Makariv fica a cerca de 50 quilômetros da capital Kiev, que vem sendo alvo de intensos ataques russos. Nesta segunda, a prefeitura de Gostomel, que fica na região da capital e abriga um importante aeroporto ucraniano, também foi alvo de um ataque que matou o prefeito do município.

*Com informações da AFP