Ataque a depósito de combustível na Rússia pode afetar negociações com a Ucrânia, diz Kremlin

Dmitri Peskov disse que o atentado não cria condições apropriadas para continuar as reuniões para possível acordo de paz

Mesmo após o ataque aéreo ucraniano ao território russo, Dmitri Peskov afirmou que o controle do céu durante a operação militar especial é um fato absoluto



Durante entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, 1, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que o suposto ataque ucraniano ao depósito de combustíveis em Belgorod, na Rússia, pode afetar as negociações com a Ucrânia. “Está claro que não se pode considerar isto como algo que vai criar as condições apropriadas para a continuidade das negociações”, afirmou Peskov. O ataque, que ocorreu na manhã desta sexta, aconteceu logo após os russos declararem que tinham controle total sobre o céu ucraniano. Este ataque ocorre depois de a Rússia ter afirmado, repetidamente, que tem controle total do espaço aéreo na Ucrânia, onde está realizando o que chama de operação militar especial. “O controle do céu durante a operação militar especial é um fato absoluto. Em relação ao incidente (de Belgorod), caberá às nossas Forças Armadas avaliá-lo”, acrescentou Peskov.

O ataque

A Ucrânia, segundo o governador na região de Belgorod, bombardeou um depósito de petróleo. “Aconteceu um incêndio no depósito de petróleo devido a um bombardeio efetuado por dois helicópteros militares ucranianos, que entraram no território russo voando a baixa altitude”, afirmou Vyacheslav Gladkov em seu canal no Telegram. Em outra mensagem, o governador afirmou que os bombeiros trabalhavam para apagar o incêndio e que dois funcionários do depósito ficaram feridos. O ministério russo de Situações de Emergência informou que 170 funcionários seguiram para o local. O grupo Rosneft, proprietário do depósito, anunciou que retirou os trabalhadores do local.