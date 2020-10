Ataque a faca deixa ao menos três mortos em Basílica na França

Uma das vítimas foi decapitada ainda dentro do local; outras mortes aconteceram fora da igreja

Reprodução/Twitter O prefeito de Nice, Christian Estrosi, disse, pelo Twitter, que está chateado e que conversou com Macron pelo telefone sobre o que aconteceu



Um ataque com faca deixou pelo menos três mortos na basília de Notre-Dame de l’Assomption em Nice, na França, por volta das 9h (horário local, 5h de Brasília). As vítimas seriam um homem e duas mulheres. De acordo com o jornal francês Le Monde, outras pessoas ficaram feridas. Duas mortes aconteceram dentro da igreja — sendo que uma mulher foi decapitada. A terceira aconteceu fora, em um bar, onde a vítima tentava se proteger. A vítima do sexo masculino seria o guardião da igreja. A policia nacional e municipal interviram e o homem que atacou foi preso após ser baleado pelos oficiais.

Ele está em estado de urgência e foi levado ao hospital. A Procuradoria Nacional Antiterrorista (PNAT) abriu investigação por assassinato e tentativa de assassinato em conexão com “empresa terrorista” e “associação criminosa terrorista”. O presidente da França, Emmanuel Macron, deve visitar a cidade no final da manhã. O prefeito de Nice, Christian Estrosi, disse, pelo Twitter, que está chateado e que conversou com Macron pelo telefone sobre o que aconteceu. Ele pediu que o povo de Nice evite a área para deixar a polícia e os serviços de emergência trabalharem.

Bouleversé par les 3 victimes dont 2 décédées a l’intérieur de la Basilique #NotreDame et notamment le gardien si apprécié par les paroissiens. #Nice06 a payé un trop lourd tribu au meme titre que notre pays depuis quelques années. J’appelle à l’unité des Niçois. — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Outro ataque

No dia 16 de outubro o professor Samuel Paty foi decapitado na região de Conflans-Sainte-Honorine, a cerca de 30 quilômetros de Paris. O docente de história mostrou, em uma de suas aulas, uma caricatura de Maomé em uma aula sobre liberdade de expressão — o que irritou vários muçulmanos. No fim de setembro, pelo menos quatro pessoas ficaram feridas também após um ataque a facas próximo aos escritórios do jornal francês Charlie Hebdo, na capital francesa. No início daquele mês a revista satírica francesa levou às bancas as charges de Maomé que, em 2006, tornou-se alvo de jihadistas. Ainda não se sabe se há relação entre as ocorrências.