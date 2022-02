Ataque a hospital na Ucrânia deixa ao menos quatro mortos e dez feridos

Informação foi dada pelas autoridades locais da região de Donetsk

reprodução/facebook/@Павло Кириленко Ataque à hospital da Ucrânia deixa quatro mortos e dez feridos



O comando militar da Ucrânia informou que um ataque a um hospital na região de Donetsk, nesta quinta-feira, 24, deixou quatro mortos após um projétil da Rússia atingir o local. Segundo as autoridades, outras 10 pessoas ficaram feridas, entre elas seis médicos. As vítimas sofreram ferimentos de gravidade variável. Donetsk é uma das regiões separatistas que foi reconhecida, na segunda-feira, 21, por Vladimir Putin, como independente. Ao todo, segundo informações das autoridades ucranianas, já foram 203 ataques desde o início do dia, com combates acontecendo por terra, ar e água. Os ataques estão acontecendo em várias regiões da Ucrânia. Segundo o Ministérios das Relações Exteriores do país, "os guardas de fronteira juntamente com as Forças Armadas mantêm a defesa e repelem os ataques, e o inimigo continua sofrendo perdas".