Ataque a posto militar deixa pelo menos 13 mortos no Paquistão

Invasão a acampamento militar deixou sete mortos, incluindo civis, o que levou à resposta do Exército paquistanês, que matou seis agressores

MaxPixel/Creative Commos O ataque aconteceu na província de Baluchistão no sábado, 13; nenhum grupo assumiu autoria do ataque



Um ataque insurgente a um acampamento militar no Paquistão deixou pelo menos 13 mortos. O ataque aconteceu na província de Baluchistão no sábado, 13, e foi seguido de uma operação de resposta do Exército Paquistanês, informaram as forças de segurança do país. Os insurgentes atacaram o acampamento e mataram sete pessoas, incluindo civis e soldados. Na sequência, o Exército iniciou uma operação para encontrar os responsáveis, o que levou a uma situação de reféns, com os responsáveis usando civis para se protegerem. Segundo as autoridades, seis agressores foram mortos durante a resposta ao ataque. “Os seis terroristas no complexo, que estavam bem equipados, foram enviados para o inferno”, disse o Exército em comunicado. Durante os confrontos, os terroristas sequestraram três famílias, incluindo crianças. Até agora, nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque ao acampamento. O Paquistão vem sofrendo com um aumento de incidentes terroristas nos últimos meses. A região do ataque mais recente tem presença de grupos jihadistas, facções talibãs e outros grupos armados. Várias organizações armadas movidas por sentimentos separatistas da etnia Baluchi têm lutado contra o governo paquistanês há décadas pela formação de um estado independente.

*Com informações da EFE