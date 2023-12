Ataque a tiros deixa ao menos 10 mortos em universidade de Praga

Homem armado foi avistado no telhado do edifício, que está localizado no centro histórico da capital da República Tcheca

Reprodução / Twitter @Guillermo_gva Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o desespero de pessoas que estavam no entorno



Um ataque a tiros na Universidade de Charles, em Praga, nesta quinta-feira, 21, deixou ao menos 10 mortos e dezenas de feridos. O incidente ocorreu na Faculdade de Letras, onde professores e alunos se protegeram em salas de aula enquanto a polícia agia para conter a situação. Segundo informações divulgadas pela mídia local, houve uma explosão e um homem armado foi avistado no telhado do edifício, que está localizado no centro histórico da capital da República Tcheca. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o desespero de pessoas que estavam no entorno e começaram a correr. O ministro do Interior, Vit Rakusan, tranquilizou a população ao afirmar que não há confirmação da presença de outros atiradores e pediu para que todos sigam as instruções da polícia, que isolou a área e orientou os moradores a permanecerem em suas residências.

BREAKING – Reports of multiple dead in shooting incident at a university in central Prague, Czech pic.twitter.com/qTGg8blLuH — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 21, 2023