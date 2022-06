Ataque a tiros deixa pelo menos cinco mortos em hospital de Tulsa, nos EUA

Polícia informou que o atirador foi morto no Campus do Hospital St. Francis

Divulgação/Polícia de Tulsa Tiroteio em Tulsa deixou ao menos cinco mortos, incluindo o atirador



Um ataque a tiros deixou pelo menos cinco mortos nesta quarta-feira, 1, incluindo o atirador, em um hospital na cidade de Tulsa, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. O departamento de polícia de Tulsa informou por meio das redes sociais que cinco pessoas morreram. A corporação informou que foi acionada sobre um homem armado com um rifle no hospital St. Francis e apura se há risco de novos ataques. “Os policiais estão checando todas as salas do prédio para verificar se há outras ameaças. Sabemos que há vários feridos e potencialmente várias vítimas”, diz a polícia em nota. O ataque ocorreu um dia após um atirador matar uma mulher e ferir dois durante cerimônia de formatura em universidade da Louisiana, e oito dias após tiroteio em uma escola de Uvalde, no Texas, que deixou 19 crianças e 2 professores mortos.