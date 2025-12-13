Ataque a tiros em Universidade nos EUA deixa dois mortos e ao menos oito feridos

Polícia de Providence, capital do estado de Rhode Island, onde fica a universidade, uma das mais prestigiadas do país, e que no final da tarde ficou em lockdown, pediu que as pessoas se protejam

Uma universidade nos Estados Unidos foi alvo de um ataque a tiros neste sábado (13) e deixou dois mortos e oito feridos no campus da Brown University, no nordeste do país, informou a polícia local. “Posso confirmar que há dois indivíduos que morreram esta tarde, e outros oito em condição crítica”, informou Brett Smiley, prefeito de Providence, estado de Rhode Island, em entrevista coletiva. “Não temos um atirador sob custódia neste momento”, acrescentou.

Na rede social X, a polícia de Providence, capital do estado de Rhode Island, onde fica a universidade, uma das mais prestigiadas do país, e que no final da tarde ficou em lockdown, pediu que as pessoas se protejam. “Busquem abrigo e evitem a área até segundo aviso”, escreveu.

A polícia foi acionada por volta das 16h15 (18h15 horário de Brasília) o primeiro alerta e começou as buscas pelo suspeito. Após afirmar em um primeiro momento que o suspeito havia sido detido, Trump publicou uma segunda mensagem na qual declarou que a polícia local corrigiu essa informação. “O suspeito NÃO foi detido”, detalhou o presidente americano.

Às 17h o segundo alerta foi disparado. “Como último recurso, tome medidas para se proteger”, escreveu a universidade em seu alerta inicial no fim da tarde de sábado.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi informado sobre o ataque, e disse que o FBI estava no local. “Deus abençoe as vítimas e as famílias das vítimas!”, escreveu. O governador de Rhode Island, Dan McKee, disse que as forças de segurança estaduais e as autoridades de gestão de emergências também estavam atuando na ocorrência.

Segundo o prefeito da cidade de Providence, Brett Smiley, nenhuma arma foi apreendida, e não se sabe qual ou quais tipos de armas de fogo foram utilizadas.

Fundada em 1764, a Brown é uma das universidades mais antigas e importantes dos EUA. A instituição conta com mais de 10 mil alunos em seu corpo discente. O incidente foi relatado perto do edifício Barus & Holley, uma estrutura de sete andares que abriga a Escola de Engenharia e o Departamento de Física, segundo o site da instituição. Ele inclui 117 laboratórios, 150 escritórios, 15 salas de aula e 29 laboratórios.