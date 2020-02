Ataque a tiros deixa 12 mortos na Tailândia; suspeito mantém 10 reféns em shopping

Um tiroteio cometido por um soldado neste sábado (8) deixou ao menos 12 mortos e um número indeterminado de feridos nos arredores de um shopping na cidade de Nakhon Ratchasima, no leste da Tailândia, informou a polícia.

O suspeito, identificado como Jakrapanth Thomma, está dentro do shopping e, segundo a imprensa local, mantém dez reféns. O perfil do atirador no Facebook, que já foi apagado, chegou a publicar fotos e comentários sobre o ataque.

Usuários postaram vídeos nas redes sociais que mostram momentos de pânico.

MASS PANIC IN THE SHOPPING MALL OF NAKHON RATCHASIMA, THAILAND AFTER A THAI SOLDIER HAS SHOT AT LEAST 12 PEOPLE DEAD AND CURRENTLY HOLDING SEVERAL HOSTAGES pic.twitter.com/IQx1hglvug

— freezerohedge (@freezerohedge1) February 8, 2020