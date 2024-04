Ataque aéreo de Israel mata 7 integrantes de ONG de distribuição de comida em Gaza, e Netanyahu diz: ‘Acontece em guerras’

Após afirmar que iria investigar notícia, premiê lamenta mortes, mas justifica ação israelense’; comboio era da World Central Kitchen, do chef espanhol José Andrés

AFP Bombardeio de Israel matou ao menos sete pessoas que trabalhavam na WCK (World Central Kitchen), ONG do chef espanhol José Andrés



Um ataque aéreo de Israel no centro da Faixa de Gaza matou sete pessoas que trabalhavam na World Central Kitchen (WCK), ONG do chef espanhol José Andrés. A informação foi dada pela organização, na manhã desta terça-feira (2). Entre as vítimas há palestinos e pessoas da Polônia, do Reino Unido, Austrália, Estados Unidos e Canadá. Eles viajavam em veículos, inclusive blindados, saindo de Deir al-Balah, após descarregar mais de 100 toneladas de alimentos que entraram no território palestino pelo mar. Um vídeo mostra os danos que um projétil israelense deixou em um dos carros, logo ao lado do símbolo da ONG estampado na lataria. “Este não é apenas um ataque contra a WCK, é um ataque às organizações humanitárias que atuam nos locais mais terríveis em que os alimentos são usados como arma de guerra”, disse Erin Gore, executiva-chefe da entidade. “Isso é imperdoável.”

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O primeiro-ministro do Estado judeu, Benjamin Netanyahu, disse lamentar as mortes, mas declarou que “isso acontece em tempos de guerra”. “Estamos investigando minuciosamente o assunto, estamos em contato com os governos [dos estrangeiros entre os mortos] e faremos de tudo para garantir que isso não aconteça novamente”, afirmou o premiê em um comunicado em vídeo.