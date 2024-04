Ataque aéreo israelense mata filhos e netos do líder máximo do Hamas, diz grupo terrorista

Drone atingiu o veículo da família no acampamento de refugiados de Al Shati, no norte do território palestino

Reprodução/ AFP Haniyeh acusou Israel de agir com “espírito de vingança e assassinato”



Um ataque aéreo israelense na Faixa de Gaza matou três filhos e três netos do líder do escritório político do Hamas, Ismail Haniyeh, nesta quarta-feira (10), segundo a mídia oficial do grupo terrorista. Haniyeh acusou Israel de agir com “espírito de vingança e assassinato”. Segundo a rede catari, um drone atingiu o veículo da família no acampamento de refugiados de Al Shati, no norte do território palestino. “Este derramamento de sangue nos tornará ainda mais firmes em nossos princípios”, disse o chefe do grupo islamista. O bombardeio ocorreu apesar dos esforços dos mediadores internacionais para chegar a uma trégua nos combates.

Haniyeh confirmou as perdas em uma entrevista a Al Jazeera, dizendo que os seus filhos “foram martirizados no caminho para a libertação de Jerusalém e da Mesquita Al-Aqsa”. O Exército de Israel não comentou sobre a morte dos familiares do líder do Hamas. Os filhos do líder máximo estão entre as figuras de maior destaque que foram mortas na guerra até agora. Nesta quarta-feita, também coincidiu com o primeiro dia do Eid al Fitr, dia que marca o fim do Ramadã. Por toda Gaza, os palestinos celebram com tristeza, reunindo-se em abrigos improvisados em torno de alguns doces preparados, apesar da escassez.

*Com informações da AFP