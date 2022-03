Novo ataque aéreo na cidade de Kharkiv deixa oito pessoas mortas

Segunda maior cidade da Ucrânia foi bombardeada na manhã de terça-feira e um míssil atingiu um prédio do governo

SERGEY BOBOK / AFP Cidade de Kharkiv foi bombardeada durante a manhã de terça-feira, 1



Um novo ataque aéreo sobre uma área residencial deixou oito pessoas mortas nesta terça-feira, 1, na cidade de Kharkiv, na Ucrânia. “Oito pessoas morreram, seis ficaram feridas, e 35 foram socorridas”, informou o serviço de situações de emergência no Facebook, incluindo fotos de seus membros durante intervenção no prédio atingido. Kharkiv é a segunda maior cidade do país, e na manhã de hoje já havia sofrido um atentado. Dez pessoas morreram e 20 ficaram feridas em um bombardeio da praça central da cidade, segundo socorristas ucranianos, que divulgaram imagens de vítimas sendo retiradas dos escombros da sede da administração local. Este já é o sexto dia de conflito entre Rússia e Ucrânia, que começou na quinta-feira, 24. Os russos continuam avançando nos territórios ucranianos e têm um comboio de mais de 60 km de extensão que está seguindo em direção à capital do país. A guerra entre os dois países não parece estar próxima do fim, já que na segunda-feira, 28, representantes da Ucrânia e Rússia se reuniram na cidade de Gomel, na Bielorrússia, para uma primeira rodada de negociações. Entretanto, após cinco horas de reunião, não chegaram a nenhum acordo, mas o negociador russo Vladimir Medinski afirmou que a nova reunião acontecerá “em breve” na fronteira entre a Polônia e Belarus.