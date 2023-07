Ataque com explosivos mata três policiais e deixa dez feridos no México

Autoridades investigam o atentado, que não foi atribuído até o momento a nenhum grupo criminoso específico

Pixabay/ZENITH LR Caso foi registrado na noite desta terça-feira, 11, no Estado Jalisco, no México



Um ataque com explosivos na noite desta terça-feira, 11, matou três policiais e deixou dez pessoas feridas no Estado Jalisco, no México. A informação foi divulgada pelo governador Enrique Alfaro, que considerou a agressão um “desafio”. Funcionários do Ministério Público de Jalisco e da polícia “sofreram um ataque covarde com artefatos explosivos, que matou três colegas da polícia municipal, além de ter deixado 10 pessoas feridas”, escreveu o governador no Twitter. “Trata-se de um ato sem precedentes que evidencia do que são capazes estes grupos do crime organizado. Este ataque também representa um desafio para o Estado mexicano em seu conjunto”, acrescentou Alfaro. O gabinete de segurança do estado de Jalisco está investigando o atentado, que não foi atribuído até o momento a nenhum grupo criminoso específico. O alerta do ataque, recebido pouco depois das 20 horas locais (23 horas de Brasília), indicou a presença de um veículo incendiado com cinco pessoas dentro em Tlajomulco de Zúñiga, subúrbio da cidade de Guadalajara, informaram fontes policiais. O Estado é a base de operação do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), uma das organizações de narcotráfico mais poderosas do México, com presença em boa parte do território nacional. De acordo com o canal Televisa, a explosão teria acontecido próxima do veículo em que viajavam os agentes das forças de segurança. As autoridades investigam se o ataque utilizou granadas ou uma bomba de fabricação artesanal, um método que o CJNG já utilizou em outro Estados mexicanos como Michoacán.

*Com informações da AFP.