Ataque contra jazida de mineração deixa 47 mortos na República Democrática do Congo

Atentado pelo grupo armado Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo terminou com casas incendiadas em Mambilidei, no território de Djugu; há desaparecidos

Reprudução / Google Maps Atentado aconteceu neste domingo, 8, nas proximidades de Mambilidei, no território de Djugu



Um ataque contra uma jazida de mineração artesanal no nordeste da República Democrática do Congo deixou ao menos 47 mortos. O atentado aconteceu neste domingo, 8, nas proximidades de Mambilidei, no território de Djugu, pelo grupo rebelde Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo (Codeco). “Uma autêntica carnificina por parte de milicianos da Codeco, que assassinaram 47 civis, enquanto muitos outros estão desaparecidos, e casas foram incendiadas”, afirmou o coordenador de grupos da sociedade civil da província de Ituri, Jean Bosco Lalo. Criada em 2018, a Codeco tem como objetivo de lutar contra os abusos do Exército congolês, embora tenha realizado assassinatos de civis e aumentado progressivamente os ataques nos últimos anos em Ituri. Desde meados de novembro do ano passado, supostos rebeldes do grupo armado atacaram assentamentos na província e mataram dezenas de pessoas. Segundo o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, em 2021, o grupo assassinou mais de 400 cidadãos, e se tornou a segunda milícia mais letal da região.

*Com EFE