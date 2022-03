Ataque contra pessoas que compravam pão deixa 10 mortos na Ucrânia

Episódio aconteceu em Chernigov e ação foi atribuída às tropas russas; testemunhas relataram troca de tiros e confirmaram as vítimas fatais

Aris Messinis / AFP Soldado em frente a prédio destruído no leste da Ucrânia



Um ataque contra uma fila de pessoas que esperavam para comprar pão deixou ao menos dez mortos na cidade de Chernigov, no norte da Ucrânia. A autoria do ataque foi atribuída às tropas da Rússia. O episódio foi confirmado nesta terça-feira, 15, pelo Serviço Estatal de Comunicações Especiais e Proteção da Informação da Ucrânia. Agências de notícias locais informaram que o ataque aconteceu por volta das 10 h (horário local). “Em Chernigov, as tropas russas dispararam contra as pessoas que faziam fila para comprar pão: ao menos, 10 mortos”, informou o órgão. Um membro da rede de comunicação ucraniana Suspilne disse ter testemunhado o ataque e relatou a ocorrência de troca de tiros no local. Segundo a agência de notícias Interfax-Ukraine, ele também confirmou as dez vítimas. “Hoje, as forças russas dispararam e mataram dez pessoas que faziam fila para comprar pão em Chernigov. Estes ataques horríveis devem parar”, postou a Embaixada dos Estados Unidos em Kiev, criticando a ação das tropas russas. “Estamos considerando todas as opções disponíveis para garantir a responsabilização por qualquer crime atroz na Ucrânia”, concluíram os americanos.

*Com informações da EFE