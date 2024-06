Ataque da Rússia à infraestrutura energética da Ucrânia deixa 19 feridos

Empresa de energia DTEK informou que duas de suas centrais elétricas foram seriamente danificadas

Gavriil GRIGOROV/ POOL/AFP Rússia ataca infraestrutura energética da Ucrânia



A Rússia realizou neste sábado (1) um ataque à infraestrutura energética da Ucrânia, utilizando drones e mísseis, ferindo pelo menos 19 pessoas, de acordo com autoridades locais. O Exército ucraniano conseguiu abater a maioria dos mísseis lançados, mas ainda assim houve danos significativos em várias regiões do país. Os ataques atingiram diversas áreas da Ucrânia, incluindo Lviv, próxima à fronteira com a Polônia, e Dnipropetrovsk. Em Kharkiv, doze pessoas, incluindo oito crianças, foram hospitalizadas após um ataque próximo a duas casas. A situação se agrava com a série de ataques contínuos da Rússia à rede elétrica ucraniana desde março. A empresa de energia DTEK informou que duas de suas centrais elétricas foram seriamente danificadas, em mais um episódio de ataques às instalações da empresa. O ministro de Energia da Ucrânia, Herman Halushchenko, denunciou os ataques às regiões de Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kirovohrad e Ivano-Frankivsk. Os danos causados à infraestrutura energética do país têm levado a cortes de energia generalizados, com a falta de defesas aéreas adequadas dificultando as reparações. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu apoio aos aliados ocidentais, solicitando sistemas de defesa aérea adicionais e a entrega acelerada de equipamentos militares.

*Reportagem produzida com auxílio de IA