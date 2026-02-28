Ataque do Irã atinge pista de base aérea no Kuwait que abriga tropas italianas

Houve danos significativos à pista, mas nenhum militar italiano ficou ferido

ATTA KENARE / AFP Uma coluna de fumaça se eleva após o relato de uma explosão em Teerã em 28 de fevereiro de 2026



Um ataque de mísseis iraniano neste sábado causou “danos significativos” à pista de uma base aérea do Kuwait que abriga pessoal da força aérea italiana, disse o Ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, segundo a agência de notícias ANSA.

“Houve danos significativos à pista, mas nenhum pessoal italiano ficou ferido”, disse Tajani aos repórteres.

“Os membros da força aérea italiana na base do Kuwait que foi atacada com mísseis do Irã estão todos seguros. Eles estavam todos no búnquer”, disse ele.

A base Ali Al Salem, no Kuwait, abriga pessoal da força aérea italiana que participa da Task Force Air Kuwait desde 2019 para operações de vigilância contra o grupo Estado Islâmico no Iraque.

A Primeira-Ministra italiana, Giorgia Meloni, realizou no sábado uma conferência por telefone com Tajani e autoridades de segurança e inteligência.

“Neste momento particularmente difícil, a Itália expressa novamente seu apoio aos civis iranianos que continuam a pedir o respeito de seus direitos civis e políticos”, disse o gabinete da primeira-ministra em um comunicado após a reunião.

Meloni “apoiará qualquer iniciativa que leve a um abrandamento das tensões”, disse o comunicado.

Tajani disse que a Itália estava pronta para uma evacuação de cidadãos italianos ainda no Irã “se for oportuno e não arriscado”.

A Itália já pediu aos seus cidadãos que deixem o Irã, mas estima que centenas ainda vivam lá, muitos deles casados com cidadãos iranianos.

*AFP