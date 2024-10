Ataque israelense deixa ao menos dois soldados da ONU feridos no Líbano

Exército israelense confirmou que realizou disparos perto do quartel-general da Força Interina das Nações Unidas no Líbano

EFE/EPA/WAEL HAMZEH Pessoas se reúnem em frente a um prédio danificado após um ataque militar israelense no bairro de Basta, em Beirute, no Líbano



Ao menos dois soldados da Unifil, a força da ONU(Organização das Nações Unidas) destacada entre Líbano e Israel, ficaram feridos por “disparos de um tanque israelense”. “Nesta manhã, dois capacetes azuis ficaram feridos após um tanque Merkava do Exército israelense disparar contra uma torre de observação do quartel-general da Unifil em Ras al Naqura, atingindo-a diretamente”, indicou a missão em um comunicado. A Unifil informou que os feridos são indonésios e “seguem no hospital”, mas suas lesões “não são graves”. O órgão tem pedido insistentemente uma trégua desde que, em 23 de setembro, se intensificou a escalada entre Israel e o movimento libanês pró-iraniano, o Hezbollah. O Exército israelense confirmou que realizou disparos perto do quartel-general da Força Interina das Nações Unidas no Líbano, afirmando que “os soldados instruíram as forças da ONU presentes na área a permanecerem em espaços protegidos, e então abriram fogo”.

O ataque desencadeou uma onda de violência e condenações internacionais. O ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto, denunciou um ato “intolerável” e convocou o embaixador israelense. “As ações hostis cometidas de forma reiterada pelas forças israelenses contra a base da Unifil podem constituir crimes de guerra”, advertiu Crosetto. A Itália é o país ocidental que mais efetivos aporta a este contingente, com cerca de 900 militares mobilizados. O premiê se reuniu com o representante israelense, que “não soube dar explicações” a respeito. O ministério das Relações Exteriores francês anunciou em um comunicado que “espera explicações”, ao mesmo tempo em que lembrou da “obrigação” de proteção aos capacetes azuis em áreas de conflito.

O governo espanhol fez esta mesma exigência, denunciando uma “gravíssima violação do direito internacional humanitário”. Já o primeiro-ministro irlandês, Simon Harris, chamou o ocorrido de um “ato irresponsável” que “deve cessar”. Nos Estados Unidos, a Casa Branca disse estar “profundamente preocupada” com os disparos israelenses contra a Unifil e disse ser “fundamental que não ameacem a segurança das forças de paz da ONU”.

O que é a Unifil?

A Unifil é uma força da ONU que, em suas fileiras, conta com 700 soldados franceses, 600 espanhóis e 370 irlandeses. Ela conta com cerca de 10 mil sodados de manutenção de paz no sul do Líbano. A missão de paz das Nações Unidas denunciou outros ataques do Exército israelense às suas posições no Líbano. Na quarta-feira, “soldados israelenses dispararam deliberadamente contra as câmeras da posição, tornando-as inoperantes, e também contra uma posição onde eram realizadas regularmente reuniões tripartites antes do início deste conflito”, informou. A Unifil, que em 5 de outubro afirmou que “manteria suas posições”, já havia denunciado no domingo operações militares israelenses “extremamente perigosas” perto de um de seus postos do vilarejo fronteiriço de Marun al-Ras.

