Ataque em Londres: Homem esfaqueia pessoas na rua e é morto pela polícia

Um homem foi morto pela polícia britânica após esfaquear pessoas em Streatham, ao Sul de Londres, neste domingo (2). De acordo com as autoridades locais, o ataque pode ter ligação com terrorismo.

A rede britânica Sky News afirmou que várias pessoas foram esfaqueadas e há ambulâncias nas imediações do ataque. A polícia britânica informou que o homem responsável pelo ataque foi morto. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma pessoa deitada no chão e um policial armada ao lado de uma viatura.

Segundo a polícia, o homem usava calça cinza, sapatos pretos e uma jaqueta verde. As autoridades afirmam que, pelo menos, duas pessoas estão feridas e pedem para a população evitar a região.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020