Ataque químico russo contra a Ucrânia é ‘ameaça real’, afirma Biden

Democrata embarcou para a Europa nesta quarta-feira, 23, para participar de eventos na cidade de Bruxelas, na Bélgica

Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Presidente dos EUA falou sobre o tema quando deixava a Casa Branca nesta quarta-feira, 23



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a possibilidade de um ataque químico russo na Ucrânia é “uma ameaça real”. A afirmação foi dada pelo mandatário nesta quarta-feira, 23, quando saia da Casa Branca. Na ocasião, o Democrata que a utilização de armas químicas por parte da Rússia não está descartada. Recentemente Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, alegou nesta sexta-feira, 22, que a Rússia considera utilizar armas nucleares na guerra contra a Ucrânia caso a existência de seu país fosse ameaçada. A declaração de Biden foi feita no dia em que o mandatário embarcará para a Europa, onde participará de três cúpulas internacionais em Bruxelas, sendo elas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), do G7 e da União Europeia.

*Com informações da AFP