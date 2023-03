Ataque russo com drones atinge escola na Ucrânia e deixa quatro mortos

Força Aérea ucraniana afirmou que foram utilizadas 21 aeronaves não tripuladas de fabricação iraniana, que decolaram da região russa de Briansk; 16 foram interceptados pelas baterias de defesa de Kiev

HANDOUT / TELEGRAM / @ANDRII NEBYTOV / AFP chefe da polícia de Kiev, mostra equipes de resgate e edifícios destruídos após um ataque aéreo na região de Kiev



Um dia após afirmas que o plano chinês para o conflito na Ucrânia poderia ser a base para a paz, a Rússia lançou um ataque com drones na região de Kiev e atingiu uma escola do Ensino Médio, matando quatro pessoas, conforme informado pelas autoridades ucranianas. Os serviços de emergência anunciaram em um primeiro momento um balanço de três vítimas fatais no ataque ao sul da capital, mas a polícia anunciou poucas horas depois mais uma morte. “A quarta vítima é um motorista de 40 anos. Ele não desceu ao abrigo durante o alerta de ataque aéreo”, disse Andrii Nebytov, chefe de polícia da região de Kiev. O ataque “destruiu parcialmente” duas residências estudantis e um edifício com salas de aula, segundo o ministério. Também provocou um incêndio em uma área de 300 metros quadrados no centro de ensino, que foi controlado algumas horas depois. A Força Aérea ucraniana afirmou que o ataque foi executado com 21 drones de fabricação iraniana, que decolaram da região russa de Briansk, dos quais 16 foram interceptados pelas baterias de defesa de Kiev.

Também nesta quarta-feira, a Marinha da Rússia anunciou que impediu um ataque com drones contra o porto de Sebastopol, na península da Crimeia, anexada por Moscou. “A Frota do Mar Negro impediu um ataque de drones contra Sebastopol”, declarou o governador da cidade designado por Moscou, Mikhaiil Razvojayev. “Três aparelhos foram destruídos”, acrescentou. Razvojayev afirmou que a operação não provocou vítimas ou danos nos navios, mas que as explosões quebraram algumas janelas de edifícios próximos. Por causa dos ataques aéreos com drones que tem acontecido, a Rússia anunciou que quer modernizar o sua defesa aérea. “Este ano completaremos a modernização do sistema de defesa antimísseis de Moscou”, disse o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigo, segundo as agências de notícias russas. Segundo ele, entre outras coisas, serão formadas duas novas unidades de defesa aérea com sistemas de mísseis ar-terra S-350 de nova geração.

