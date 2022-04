Ataque russo com mísseis destrói pista do aeroporto de Odesa, na Ucrânia

‘Esperávamos um fluxo colossal de turistas. Em vez disso, tivemos um ataque com foguetes’, disse o prefeito da cidade; militares russos ainda não confirmaram o ataque

Reprodução/Twitter/RussiaVsWorld_ Pista do aeroporto de Odesa, na Ucrânia, foi destruída em ataque russo



A pista recém-construída no principal aeroporto da cidade ucraniana de Odesa, sendo esse um porto estratégico da Ucrânia no Mar Negro, foi derrubada durante um araque com mísseis russos que aconteceu neste sábado, 30, afirmam autoridades civis e militares. Conforme divulgado pela Reuters, o governador regional de Odesa, Maksym Marchenko, disse que a Rússia usou um míssil Bastion, lançado da Crimeia. “A pista do aeroporto de Odesa foi destruída. Graças a Deus ninguém ficou ferido. Medidas anti-sabotagem estão sendo tomadas na região”, declarou em um vídeo.

O prefeito de Odesa, Gennadiy Trukhanov, disse que demorou um total de 10 anos para projetar e construir essa nova pista, que foi formalmente inaugurada em julho do ano passado. “Graças à nova pista, esperávamos um fluxo colossal de turistas de todo o mundo. Em vez disso, tivemos um ataque com foguetes. Mas Odesa não é uma cidade que se rende às dificuldades. Restabeleceremos com certeza a pista após nossa vitória e ainda mais turistas virão até nós”, disse o prefeito no Facebook. Os militares russos ainda não confirmaram o ataque.