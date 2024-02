Ataque russo com 64 mísseis e drones deixa cinco mortos e dezenas de feridos na Ucrânia

Atentado causou incêndio em um edifício de apartamentos de 18 andares e danos em duas linhas de alta tensão

EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO Bombeiros em ação em um prédio danificado pela queda de destroços de um míssil russo abatido após um ataque matinal de mísseis em Kiev



A Rússia atacou a Ucrânia nesta quarta-feira, 5, com 64 mísseis e drones, em um bombardeio no qual morreram pelo menos cinco pessoas em Kiev e Mykolayiv, e dezenas de outras ficaram feridas. As informações são da Força Aérea ucraniana e autoridades locais. Segundo informações do prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, ​​o ataque provou um incêndio em um edifício de apartamentos de 18 andares e danos em duas linhas de alta tensão. De acordo com o Ministério da Energia, 19.400 usuários nos distritos de Dnipro e Desnyan, na capital, ficaram sem energia, incluindo centros de saúde.

O ataque ocorreu quando o alto representante de Relações Exteriores da União Europeia (UE), Josep Borrell, se encontrava em visita oficial a Kiev. O espanhol teve de descer com o resto da delegação até o subsolo que serve como refúgio ao hotel onde está hospedado. O presidente Volodymyr Zelensky indicou que seis regiões estavam sob ataque russo no início da manhã. “Minhas mais profundas condolências a todos aqueles que perderam familiares e amigos. Certamente responderemos à Rússia: os terroristas sempre sentirão as consequências de suas ações”, escreveu Zelensky.

*Com informações da EFE