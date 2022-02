Ataque russo destrói maior avião do mundo em aeroporto da Ucrânia

Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia afirmou que a Rússia pode ter destruído o avião, ‘mas nunca poderão destruir o nosso sonho de um Estado europeu forte, livre e democrático’

Divulgação/Facebook/Ukroboronprom Avião estava no aeroporto de Hostomel, próximo a Kiev



Um bombardeio russo destruiu a aeronave Antonov-225 Mriya, tido como o maior avião do mundo, no aeroporto de Hostomel, próximo a Kiev, na Ucrânia. A informação foi confirmada neste domingo, 27, pela Ukroboronprom, fabricante estatal ucraniana de armas e equipamentos militares, e pelo ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba. Segundo a empresa ucraniana, a restauração da aeronave custará mais de US$ 3 bilhões e levará mais de 5 anos. “Os invasores destruíram o avião, mas não serão capazes de destruir o nosso sonho comum. Certamente ela vai renascer”, diz o comunicado da Ukroboronprom. A estatal ainda afirma que tentarão fazer com que os custos da restauração sejam pagos pelos russos. “A nossa tarefa é garantir que estes custos sejam cobertos pela Federação Russa, que causou danos deliberados à aviação ucraniana e ao setor da aviação de mercadorias”, aponta a empresa. Já Kuleba afirmou em seu perfil do Twitter que “A Rússia pode ter destruído nosso ‘Mriya’. Mas nunca poderão destruir o nosso sonho de um Estado europeu forte, livre e democrático. Vamos prevalecer”.