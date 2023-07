Ataque terrorista a partido religioso deixa ao menos 40 mortos e 130 feridos no Paquistão

Paquistão registra aumento na violência armada desde a chegada ao poder dos talibãs afegãos

Rescue 1122/Handout via REUTERS Equipes de resgate trabalham no local alvo de ataque no Paquistão



Um ataque suicida durante uma convenção política deixou ao menos 40 mortos e mais de 130 feridos no norte do Paquistão neste domingo, 30. O alvo foi uma reunião do partido religioso Jamiat Ulema-i-Islam (JUI-F) no distrito de Bajour, na província de Khyber Pakhtunkhwa. O número de vítimas vem sendo atualizado desde o momento do ataque e hospitais da região estão sobrecarregados pela grande quantidade de feridos. Até o momento, o ataque não foi reivindicado por nenhum grupo insurgente. O Paquistão registra aumento na violência armada desde a chegada ao poder dos talibãs afegãos em Cabul em agosto de 2021, o que reacendeu os ataques de seus irmãos ideológicos paquistaneses. O principal grupo paquistanês, o Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), anunciou em dezembro do ano passado o fim do cessar-fogo alcançado com Islamabad, que acusou de descumprir seus compromissos nas negociações de paz.

O país testemunhou 271 ataques de militantes no primeiro semestre do ano, nos quais 389 pessoas foram mortas e outras 656 ficaram feridas, de acordo com um relatório publicado no início de julho pelo Instituto de Segurança e Estudos de Conflitos do Paquistão. Um aumento significativo dos números em relação ao mesmo período de 2022, quando o Paquistão sofreu 151 ataques que causaram 293 mortos e 487 feridos.

* Com informações da EFE e da Reuters