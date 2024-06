Ataque ucraniano deixa dois mortos e 22 feridos na Crimeia

Cidade portuária é alvo frequente de ataques por abrigar o quartel-general da frota russa no Mar Negro

Duas pessoas morreram e 22 ficaram feridas neste domingo (23) em Sebastopol, na península ucraniana da Crimeia anexada pela Rússia, em um ataque com mísseis ucranianos, anunciou o governo designado por Moscou. “Segundo informações preliminares, o ataque do Exército ucraniano em Sebastopol matou dois civis, incluindo uma criança de dois anos, e deixou 22 feridos”, anunciou o governador Mikhail Razvoyaiev no Telegram. A cidade portuária é alvo frequente de ataques por abrigar o quartel-general da frota russa no Mar Negro. A Crimeia é um ponto logístico fundamental para o Exército russo. Os ataques de drones ucranianos também provocaram uma morte e deixaram três feridos em Graivoron, uma localidade da região russa de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia, informou o governador Viacheslav Gladkov. Belgorod também é alvo frequente de ataques ucranianos. Kiev afirma que está se defendendo dos ataques russos contra o seu território.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP