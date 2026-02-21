Ataques de Israel matam oito membros do Hezbollah no leste do Líbano

Segundo o Ministério da Saúde libanês, os bombardeios também deixaram outros mortos; ofensiva ocorre mesmo após trégua firmada em 2024

Foto por - / AFP Uma escavadeira remove os escombros perto de edifícios gravemente danificados na vila de Bednayel, na região do Vale do Bekaa, no leste do Líbano, após ataques israelenses.



Oito membros do Hezbollah morreram em ataques aéreos israelenses realizados na sexta-feira (20) no leste do Líbano, informou à AFP, neste sábado (21), um representante do movimento libanês pró-iraniano.

O Ministério da Saúde libanês havia anunciado na sexta-feira que dez pessoas morreram nos ataques no Vale do Bekaa. O Exército israelense alegou ter atacado “centros de comando” do Hezbollah na região de Baalbek.

Israel tem mantido seus ataques regulares ao Líbano, apesar do cessar-fogo de novembro de 2024, que tinha como objetivo encerrar mais de um ano de hostilidades com o Hezbollah, e geralmente alega que seus alvos são militantes desse grupo xiita.

*AFP