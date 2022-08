Ataques de Israel na Faixa de Gaza deixam quase 30 pessoas mortas

Operação deflagrada pelas Forças Armadas israelenses para evitar ataques da Jihad Islâmica vitimou ao menos seis crianças

SAID KHATIB / AFP - 07/08/2022 Prédio destruído localizado na Faixa de Gaza, alvo de bombardeios israelenses



O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza informou neste domingo, 7, que a Operação Amanhecer – deflagrada pelas Forças Armadas israelenses contra possíveis ataques da Jihad Islâmica – deixou 29 pessoas mortas e mais de 250 feridos. Do número de vítimas, seis destas são crianças. Segundo informações do Exército de Israel, mesmo com os líderes militares palestinos em Gaza sendo “neutralizados”, os trabalhos da operação continuarão “pelo tempo que for necessário”. “Estamos agindo de modo mirado e responsável para minimizar os danos àqueles que não estão envolvidos”, declarou a corporação. Desde o início do conflito, Israel já foi alvo de ao menos 580 foguetes – sendo que 120 destes caíram dentro da Faixa de Gaza. O Iron Dome, sistema de defesa antiaérea israelense, interceptou 96% dos projéteis que tinham como endereço final a explosão de Jerusalém e Bersebá.