Ataques russos destroem aeroporto na região central da Ucrânia

Aeroporto de Vínnytsia foi alvo de oito mísseis neste domingo, segundo o presidente Volodymyr Zelensky

Reprodução/Twitter/@ua_parliament Aeroporto foi atacado por oito mísseis



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que ataques russos com mísseis destruíram o aeroporto de Vínnytsia, 200 quilômetros ao sudoeste de Kiev, neste domingo, 6. “Acabei de ser informado sobre um ataque com mísseis em Vinnytsia. Oito foguetes… o aeroporto foi completamente destruído”, afirmou. Um vídeo divulgado pela conta do Parlamento da Ucrânia nas redes sociais mostra a fumaça vista de longe no local. Ainda não há informações sobre vítimas. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, defendeu o fechamento do espaço aéreo e pediu o fim do “terrorismo russo”. “Oito mísseis russos atingiram Vinnytnisia, uma grande cidade longe do front. Putin continua seus ataques de mísseis bárbaros e covardes, bombardeio aéreo de civis. Nos ajude a fechar o espaço aéreo e salvar vidas! Fornecer defesa aérea, aeronaves de combate! Pare o terrorismo russo!”, escreveu nas redes sociais.

Zelensky também criticou os países ocidentais por se recusarem a impor uma zona de exclusão aérea na Ucrânia e não fornecer aviões de combate à Força Aérea. “Repetimos todos os dias: fechem o espaço aéreo da Ucrânia, fechem aos mísseis russos, aos aviões de combate russos, a todos estes terroristas”, disse o presidente. “Somos humanos e é seu dever humanitário nos proteger. Se não fizerem isto, se não entregarem aviões para nos proteger, só podemos chegar a uma conclusão: vocês também querem que nos matem lentamente”, concluiu.

‼️ Urgent appeal by President @ZelenskyyUa: a missile strike on #Vinnytsia consisted of eight missiles; the airport is completely destroyed.

The President called on the world to close the skies over #Ukraine and provide Ukraine with aircraft. pic.twitter.com/0s8nUneRZP — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 6, 2022

Eight Russian cruise missiles hit Vinnytsia, a large city far from the frontline. Putin continues his cowardly & barbaric missile strikes, air bombardment of civilians. Help us close the sky and save lives! Provide air and missile defense, combat aircraft! Stop Russian terrorism! pic.twitter.com/oXXoYrxr4m — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 6, 2022

*Mais informações em instantes