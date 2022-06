Ataques russos na Ucrânia violam direitos da nação, critica papa Francisco

De acordo com o papa Francisco, as tropas russas foram brutais, cruéis e ferozes; ele também elogiou os ucranianos por lutarem pela sobrevivência

Alberto Pizzoli / AFP Papa Francisco critica 'crueldade' russa na Ucrânia



Em mais um pronunciamento sobre a guerra na Ucrânia, o papa Francisco afirmou que os ataques da Rússia violam os direitos da nação. De acordo com o pontífice, as tropas russas foram “brutais, cruéis e ferozes”. No último mês, em conversa com a mídia jesuíta, o papa elogiou os ucranianos por lutarem pela sobrevivência. “Os russos pensaram que tudo terminaria em uma semana. Mas eles calcularam mal. Encontraram um povo corajoso, um povo que luta para sobreviver e que tem um histórico de luta”, disse. Contudo, ele comentou que a guerra foi “talvez, de alguma forma, provocada”. “O que está diante de nossos olhos é uma situação de guerra mundial, interesses globais, venda de armas e apropriação geopolítica, que é martirizar um povo heroico”, completou.