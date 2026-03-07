Atentado a bomba em boate no Peru deixa 33 feridos

Pelo menos cinco dos feridos estavam em estado grave, segundo o diretor executivo da Rede de Saúde de Trujillo, Gerardo Florián Gómez

Reprodução Boate Dali no Peru



Um atentado a bomba em uma boate no Peru feriu 33 pessoas, incluindo menores de idade, informaram autoridades no sábado (7). A explosão ocorreu durante a madrugada na boate Dali, na província de Trujillo, na costa norte do Peru, de acordo com um comunicado do Centro de Operações de Emergência local. É uma região que recentemente tem sido assolada por violência e crime.

O responsável ou sua motivação ainda não foram identificados até a publicação desta reportagem.

Pelo menos cinco dos feridos estavam em estado grave, segundo o diretor executivo da Rede de Saúde de Trujillo, Gerardo Florián Gómez.

Algumas das vítimas sofreram amputações e ferimentos por estilhaços e foram submetidas a cirurgias, disse ele, a repórteres. Entre os feridos estão três menores de idade: um de 16 anos e dois de 17, afirmou Florian.

Fiorella Mantilla, que estava na boate quando a explosão aconteceu, disse a repórteres que teve vidros cravados em suas pernas e lembrou que “foi como se o sistema de som tivesse sido desligado de repente”.

A explosão ocorreu menos de um mês após outra explosão na mesma cidade que danificou 25 casas, mas não causou feridos ou mortes

Extorsão e mineração ilegal assolam a região de La Libertad, cuja parte andina abriga a maior área de produção de ouro do Peru. Em 2025, a região passou por 286 explosões, 136 das quais ocorreram na cidade de Trujillo, de acordo com números oficiais

Em janeiro de 2025, um dispositivo explosivo foi detonado em um prédio da promotoria de Trujillo. Em agosto e setembro, duas explosões danificaram dezenas de casas e deixaram mais de 20 pessoas feridas.

As autoridades disseram que tais incidentes estão ligados a um esquema de extorsão conduzido por gangues criminosas organizadas, incluindo a Los Pulpos, que ampliou suas atividades criminosas para o Chile e outros países da região.

*Estadão Conteúdo