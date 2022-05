Atirador abre fogo em supermercado nos Estados Unidos e deixa pelo menos nove mortos

Suspeito está sob custódia das autoridades, informou o Departamento de Polícia de Buffalo

Reprodução/Twitter/@MarleeTuskesTV Polícia isola supermercado onde atirador abriu fogo



Um homem entrou em um supermercado em Buffalo, no estado americano de Nova York, e abriu fogo contra pessoas que estavam no local. De acordo com veículos de imprensa dos Estados Unidos, pelo menos nove pessoas morreram. O suspeito está sob custódia das autoridades, informou o Departamento de Polícia de Buffalo.

*Mais informações em instantes