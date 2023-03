Atirador em escola de Nashville tinha sete armas de fogo escondidas em casa

Audrey Hale carregava dois fuzis semi-automáticos e uma pistola quando entrou na The Covenant School, onde matou três crianças e três adultos na última segunda-feira

EFE/EPA/METRO NASHVILLE POLICE DEPARTMENT Audrey Hale, de 28 anos, era um homem trans que lidava com problemas psiquiátricos, informou a polícia



O homem trans identificado como Audrey Hale, de 28 anos, que matou três crianças e três adultos em uma escola de Nashville, no sudeste dos Estados Unidos, na última segunda-feira, 27, comprou e escondeu várias armas de fogo em sua casa enquanto era tratado de problemas psiquiátricos, informou a polícia nesta terça. Duas meninas e um garoto de nove anos, dois professores e um zelador da escola morreram no ataque a tiros, reacendendo o amargo debate público sobre o direito ao porte de armas nos Estados Unidos. O chefe da polícia de Nashville, John Drake, disse em entrevista coletiva que Audrey Hale estava recebendo tratamento para um “distúrbio emocional” e que seus pais, com quem morava, acreditavam que ele havia comprado e revendido uma única arma de fogo. Mas Hale carregava dois fuzis semi-automáticos e uma pistola quando entrou na The Covenant School, um centro educacional da Igreja Presbiteriana Covenant, com cerca de 200 alunos, que ele mesmo frequentou quando criança. “Audrey Hale comprou legalmente sete armas de fogo de cinco locais diferentes”, disse Drake. “Três dessas armas foram usadas nesta tragédia horrível”, disse Drake.

O agressor, que foi morto por policiais, preparou mapas que detalhavam a vigilância e os pontos de entrada da escola. Também deixou um manifesto por escrito, sugerindo que planejava novos ataques em outros lugares. “Ele estava sob cuidados médicos devido a um distúrbio emocional”, acrescentou o policial. “Seus pais achavam que ele não tinha armas. Eles tinham a impressão de que ela havia vendido a única arma que possuía”, mas Hale “escondia várias armas pela casa”. Drake disse ainda que as crianças e adultos mortos não foram alvejados individualmente e que o motivo do ataque ainda é desconhecido.

*Com informações da AFP